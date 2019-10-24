الشاهد في افتتاح المنتدى الاقتصادي الافريقي الروسي ''تونس ملتزمة بالعمل على ترسيخ انتمائها الافريقي ولابد من دفع أطر التعاون وارساء شراكات استراتيجية بين افريقيا وروسيا''

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات





- ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بمدينة سوتشي الروسية كلمة تونس في افتتاح المنتدى الاقتصادي الافريقي الروسي امام عدد من رؤساء الدول والحكومات.وأكد رئيس الحكومة في افتتاح كلمته على ان العلاقات التونسية الروسية عرفت في السنوات الاخيرة تقدما مطردا في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات السياحة والتعاون الطلابي والجامعي وان الأمل يحدو بلادنا لمزيد تعزيز وتنويع هذه العلاقات للارتقاء بها الى مستوى الشراكة الفاعلة والمتينة بين البلدين في جميع المجالات.وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ان تونس، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية سنة 1963 ثم للاتحاد الافريقي سنة 2000، تؤكد مواصلة التزامها بالعمل على مزيد دعم وترسيخ انتمائها لهذا الفضاء الهام الذي يمثل عمقها الاستراتيجي.واعتبر يوسف الشاهد ان مشاركة تونس في هذه القمة الاقتصادية التاريخية تأتي لتكرس ايمان بلادنا باهمية توثيق التشاور السياسي وتطوير اطر التعاون وارساء شراكات استراتيجية بين افريقيا ومختلف التجمعات والقوى الاقتصادية الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مضيفا باننا مدعوون اليوم الى اغتنام فرصة انعقاد هذا الملتقى لاطلاق شراكة حقيقية تفضي الى خلق فضاء للحوار يساهم في تكريس ودعم اسس السلام والتعاون بين مجتمعات وثقافات كلا الطرفين (روس وأفارقة)، تقوم على بعث مشاريع اقتصادية وتنموية قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يتطلب العمل على الأولويات المشتركة والاستفادة القصوى من الفرص والامكانيات المتاحة لدى الجانبين ولا سيما تدعيم الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية بين القطاعين الخاص والعام في البلدان الافريقية وروسيا.وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى مساء يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويُمثل يوسف الشاهد تونس في المنتدى الإقتصادي الإفريقي الروسي بسوتشي.وأعلن الشاهد، اليوم الخميس، أن المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية.وقال الشاهد على هامش منتدى "روسيا - أفريقيا" لوكالة "سبوتنيك": "المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية".وأضاف الشاهد: "العلاقات الروسية التونسية شهدت ديناميكية منذ ثورة 2011.. نطمح أن ننميها على المستوي الاقتصادي والتجاري ومستوى الاستثمار الروسي في تونس".والجدير بالذكر أن روسيا وتونس تطوران علاقتهما في شتى المجالات، بما في ذلك وفي مجالي السياحة والتجارة.ووفقاً للبيانات الأخيرة لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بلغ 511 مليون دولار.وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - أفريقيا"، التي دعت لحضورها قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.وتعقد القمة برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.