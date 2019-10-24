بــلاغ مروري تحسّبا للتقلبات الجوّية المنتظرة وبمناسبة العطلة المدرسية

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- تحسّبا للتقلبات الجوّية المنتظرة خلال الفترة القادمة وإمكانية تهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تدعو إدارة شرطة المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وتوخي الحذر عند السياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرصانة والتريّث أثناء السياقة مع إحترام إشارات الأعوان.هذا وتضع إدارة شرطة المرور كلّ الإمكانيّات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الرقم التالي: 71.343.201.كما تُعلم إدارة حرس المرور بالإدارة العامة للحرس الوطني أنه بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول للسنة الدراسية 2019/2020، ستشهد عديد الطرقات كثافة في حركة المرور وخاصّة في التواريخ والأوقات التالية:- يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بداية من السّاعة 12.00 إلى الساعة 24.00.- يوم الأحد 27 أكتوبر 2019 بداية من الساعة 12.00 إلى الساعة 24.00.- يوم الأحد 03 نوفمبر 2019 بداية من الساعة 12.00 إلى الساعة 24.00.لذلك فإن الدعوة موجهة إلى مستعملي الطريق لاتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بـ:- عدم الإفراط في السرعة.- الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.- تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.- ضرورة إستعمال حزام الأمان.- عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدّة للغرض.- الإنتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين.- عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها ان تحجب الرؤية عن السائق.هذا وقد تمّ وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم ويمكنهم عند الضرورة الإتصال بهواتف النجدة التالية:المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم 71.960.448 أو على الرقم 193.