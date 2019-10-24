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سليم الرياحي: الغنوشي هو الأجدر برئاسة الحكومة

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - قال رجل الأعمال سليم الرياحي، إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي هو المرشّح الأجدر لرئاسة الحكومة داعيا الطبقة السياسية إلى التوقف عن رفض ذلك.
وقال الرياحي "في حالتنا هذه يكون الشيخ راشد الغنوشي هو المرشح الأجدر بحسب رأيي، لسبب منطقي هو ان منصب رئيس الحكومة منصب سياسي بإمتياز".
وتابع قائلا "ما لا يجب أن يستمر، هو رفض السياسيين لهذا المبدأ، لأن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ من هنا، من إسترجاع تقاليد النظام السياسي المعتمد، خاصة وقد تأكد بقاءه لعقد اخر على الأقل".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191511

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 11h 36m |           
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