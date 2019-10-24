المكي: مسألة الميراث محسومة والديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على القناة الوطنية ان الشعب التونسي حسم مسالة المساواة في الميراث مضيفا " اليوم علينا ان لا نفرض على الشعب شيئا رفضه جملة وتفصيلا.واضاف المكي "الديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه وطريقة الفرض بالقانون طريقة عقيمة ولا يمكن القبول بها بتاتا".وتابع عبد اللطيف المكي "بورقيبة نفسه استدل بفقهاء من المشرق واقتنع بان المساواة في الميراث جزء من العقيدة الاسلامية.