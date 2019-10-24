المكي: مسألة الميراث محسومة والديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على القناة الوطنية ان الشعب التونسي حسم مسالة المساواة في الميراث مضيفا " اليوم علينا ان لا نفرض على الشعب شيئا رفضه جملة وتفصيلا.
واضاف المكي "الديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه وطريقة الفرض بالقانون طريقة عقيمة ولا يمكن القبول بها بتاتا".
وتابع عبد اللطيف المكي "بورقيبة نفسه استدل بفقهاء من المشرق واقتنع بان المساواة في الميراث جزء من العقيدة الاسلامية.
واضاف المكي "الديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه وطريقة الفرض بالقانون طريقة عقيمة ولا يمكن القبول بها بتاتا".
وتابع عبد اللطيف المكي "بورقيبة نفسه استدل بفقهاء من المشرق واقتنع بان المساواة في الميراث جزء من العقيدة الاسلامية.
1 de 1 commentaires pour l'article 191505
En continu
- Hier 19:38 اللغة العربية سعيدة بقيس سعيد
- Hier 14:39 يتماهى مع شعبه ويقنع سامعه
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:00
|17:34
|15:07
|12:11
|06:35
|05:08
|
20°
|21°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-17
|22°-16
|22°-15
|21°-17
|22°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 288) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 050) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 007) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 891) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 992) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 553) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 185) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 832) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 851) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 992) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 471) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 465) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 658) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 377) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 783) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 653) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 497) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 295) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 392) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 979) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:sarih (Tunisia )
Sur: المكي: مسألة الميراث محسومة والديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه