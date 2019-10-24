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المكي: مسألة الميراث محسومة والديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على القناة الوطنية ان الشعب التونسي حسم مسالة المساواة في الميراث مضيفا " اليوم علينا ان لا نفرض على الشعب شيئا رفضه جملة وتفصيلا.

واضاف المكي "الديمقراطي الحقيقي يجب أن يحترم ثقافة شعبه وطريقة الفرض بالقانون طريقة عقيمة ولا يمكن القبول بها بتاتا".
وتابع عبد اللطيف المكي "بورقيبة نفسه استدل بفقهاء من المشرق واقتنع بان المساواة في الميراث جزء من العقيدة الاسلامية.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191505

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 11h 13m |           
كلام متزن ومعقول جدا، والسيد الصحافي ديما عندو أمل في انه يجي نهار وتسير مساوات في الميراث، بإذن الله سوف لن تنعم به ذلك اليوم لا أنت ولاغيرك حتى قيام الساعة



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