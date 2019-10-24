مراسل قناة الجزيرة بباريس محمد البقالي يروي قصّة تبيّن جزء من شخصية قيس سعيّد في علاقة بالمال

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - نشر الأربعاء 23 أكتوبر، مراسل قناة الجزيرة بباريس ومراسلها السابق بتونس محمد البقالي تدوينة حول رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد يروي فيها حادثة حصلت معه في سنة 2012 في علاقة بالمال.
واشار البقالي إلى أن القنوات تدفع للمحللين والخبراء الذين تستدعيهم مبالغ مالية مقابل ما يقدّمونه وكان ذلك الحال مع قيس سعيّد الذي تم تسليمه شيكا لكنه رفض بشدّة أن يأخذه".
وقال البقالي " بعد أخذ ورد ومحاولات إقناع طويلة، قبل على مضض وذهب الى حال سبيله لكنه في اليوم الموالي عاد لإدارة القناة وأرجع اليهم الشيك الذي تسلّمه قائلا " لم أستطع النوم ليلا بسبب هذا الشيك، خذوه".
واشار البقالي إلى أن القنوات تدفع للمحللين والخبراء الذين تستدعيهم مبالغ مالية مقابل ما يقدّمونه وكان ذلك الحال مع قيس سعيّد الذي تم تسليمه شيكا لكنه رفض بشدّة أن يأخذه".
وقال البقالي " بعد أخذ ورد ومحاولات إقناع طويلة، قبل على مضض وذهب الى حال سبيله لكنه في اليوم الموالي عاد لإدارة القناة وأرجع اليهم الشيك الذي تسلّمه قائلا " لم أستطع النوم ليلا بسبب هذا الشيك، خذوه".
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