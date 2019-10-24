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يوسف الشاهد يلتقي فلاديمير بوتين

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويُمثل يوسف الشاهد تونس في المنتدى الإقتصادي الإفريقي الروسي بسوتشي.


  
  
     
  
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