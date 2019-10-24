يوسف الشاهد يلتقي فلاديمير بوتين

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويُمثل يوسف الشاهد تونس في المنتدى الإقتصادي الإفريقي الروسي بسوتشي.
ويُمثل يوسف الشاهد تونس في المنتدى الإقتصادي الإفريقي الروسي بسوتشي.
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Par:kamelwww (France )
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