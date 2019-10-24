يوسف الشاهد يلتقي فلاديمير بوتين

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويُمثل يوسف الشاهد تونس في المنتدى الإقتصادي الإفريقي الروسي بسوتشي.