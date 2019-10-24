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خبير استشاري في الاتصال السياسي : قيس سعيد وفق في الاداء الاتصالي في موقعه الجديد

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - قال الخبير الاستشاري في الاتصال السياسي رضا الكزدغلي أن الرئيس قيس سعيد وفق في الاداء الاتصالي في موقعه الجديد بني على القيم و على الطمأنة .
وحلل الكزدغلي في مداخلته في برنامج ''يحدث في تونس'' على قناة حنبعل لغة الجسد للرئيس سعيد وقال أنه كان متمكّن في تحركاته ونظراته وكان قد تهيّأ لهذه المهمّة... وبخصوص خطابه ذكر الكزدغلي أن خطابه لم ينزل الى الدخول في التفاصيل وكان خطابا له علويّة ... فيديو ...




  
  
     
  
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