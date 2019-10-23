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صفحة رئاسة الجمهورية على الفايسبوك ترفع الحظر على كل الممنوعين من التعليق

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - أكّد عدد من مستعملي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن إمكانية التعليق على صفحة رئاسة الجمهورية قد أصبحت متاحة لهم من جديد بعد أن تم حظرهم في وقت سابق.

ونقلا عن اذاعة موزاييك, بين المتحصّلون على هذا 'العفو ' الجماعي أنه وقع حظرهم في فترتي الرئيسين السابقين محمد المنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي على خلفية تعليقاتهم.


ووفق نفس المصدر استغلّ مستعملي 'الفايسبوك' هذه الفرصة للمطالبة بانهاء الحظر من صفحة وزارة الداخلية.


  
  
     
  
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