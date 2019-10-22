رئيس بلدية المرسى يقدّم إستقالته

Mardi 22 Octobre 2019
قدم رئيس المجلس البلدي بالمرسى، محمد سليم المحرزي، اليوم الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019، استقالته من خطته مع بقائه كعضو في المجلس.
وتعهد المحرزي في نص استقالته بمواصلة تصريف أعمال البلدية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
وتعهد المحرزي في نص استقالته بمواصلة تصريف أعمال البلدية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
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