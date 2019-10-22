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المرزوقي يعتذر عن حضور حفل تنصيب قيس سعيد لوجوده في الخارج

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
باب نات - اعتذر رئيس الجمهورية الاسبق، محمد المنصف المرزوقي، عن حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب قيس سعيد، بسبب "وجوده في الخارج لارتباطات مسبقة".

وعبر المرزوقي في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لقيس سعيد "في خدمة قيم وأهداف ثورة 17 ديسمبر المجيدة"، داعيا كل الأطراف السياسية إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار في تشكيل الحكومة المنتظرة، لتدخل هذه الحكومة بجدية في الاصلاحات الضرورية القادرة على تحسين مستوى معيشة الشعب ومعنوياته ".


وكتب المرزوقي التالي:
"نظرا لوجودي في الخارج لارتباطات مسبقة فإنني آسف لعدم حضور حفل تنصيب الرئيس قيس سعيد.
أتقدم له بكل التهاني وبتمنياتي بالنجاح والتوفيق في خدمة قيم وأهداف ثورتنا المباركة ثورة 17 ديسمبر المجيدة.

كما أتمنى أن تضع كل الأطراف السياسية مصلحة البلاد فوق كل اعتبار في تشكيل الحكومة المنتظرة وأن تدخل هذه الحكومة بسرعة وجدية في الاصلاحات الضرورية القادرة على تحسين مستوى معيشة الشعب ومعنوياته .

كما أجدد فخري واعتزازي بالمبادرات المواطنية التي شهدتها بلادنا مؤخرا آملا تواصلها وتوسعها لكل المجالات حتى نصبح فعلا شعبا من المواطنين ."

  
  
     
  
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