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سيف الدين مخلوف عن إئتلاف الكرامة يوضح حقيقة خيوط الإرهاب في تونس..!!!

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
باب نات - خلال استضافته مساء أمس على اذاعة الزيتونة قدّم سيف الدين مخلوف تحية الى الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تشتغل بعيدا عن السياسة ويقدمون تضحيات في حين أن هناك بعض الوجوه السياسية والاعلامية التي تستثمر في ملف الارهاب ... فيديو




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191382

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 08h 59m |           
ليده شخصية وزير الداخلية

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 08h 52m |           
رجل بأتم معنى الكلمة يمشي بثبات بين الاشواك



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