سيف الدين مخلوف عن إئتلاف الكرامة يوضح حقيقة خيوط الإرهاب في تونس..!!!

Mardi 22 Octobre 2019



باب نات

- خلال استضافته مساء أمس على اذاعة الزيتونة قدّم سيف الدين مخلوف تحية الى الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تشتغل بعيدا عن السياسة ويقدمون تضحيات في حين أن هناك بعض الوجوه السياسية والاعلامية التي تستثمر في ملف الارهاب ... فيديو