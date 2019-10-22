المكي: ملف الجهاز السري سيكون عبئا على من افتعلوه وآمل أن يمتلكوا الشجاعة للاعتذار للرأي العام وللنهضة

Mardi 22 Octobre 2019



باب نات

- قال عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، إن النهضة تدعو إلى السماح للقضاء بإصدار حكمه فيما يتعلق بما يعرف بالجهاز السري دون التدخل في الملف من قبل أي طرف كان.وأضاف المكي في تصريح لاذاعة IFM "ستتأكدون أن ملف الجهاز السري سيكون عبئا على من افتعلوه وليس على حركة النهضة، وآمل أن تكون لديهم الشجاعة الكاملة للاعتذار من الرأي العام ومن حركة النهضة".كما دعا المكي الحكومة القادمة إلى التقدم بمبادرات قانونية للبت في القضايا الهامة بالسرعة اللازمة وإراحة الرأي العام.