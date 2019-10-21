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الصافي سعيد: اعد الشعب التونسي بعرض عسكري كل سنة في حال توليت وزارة الدفاع

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - قال النائب المقبل الصافي سعيد، أنّه لم يتلق أي عرض لتولي رئاسة الحكومة أو حقيبة وزارية أخرى إضافة لكونه لم يُطلب أي منصب ولا يريد شيئافي الوقت الحالي.
وأضاف سعيد في تصريح لقناة حنبعل أنّ وزارة الدفاع الوطني تهمه وهو قادر على الإضافة إذا ترأسها.
واوضح انه يعد الشعب التونسي بإستعراض عسكري كل سنة وهو أمر لم يحصل أبداً في تونس.




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191365

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 17h 39m |           
يعني أنه قرر أن يعتمد تكتيك نبيل مقرونة والضحك على التونسيين .فالإستعراض العسكري هو عرض للصناعات العسكرية للدول الكبرى والصافي ماذا سيستعرض إن كان الزبيدي برر دخول خردة حفتر بانعدام الرادارات لدى الجيش والصافي سيكشف الخنار للإرهابيين لمعرفة قدرات جيشنا الذي يواجه المصاعب بقدرات متواضعة .الصافي لا يصلح للمناصب بل للفرقعات الصوتية .

Kamelnet  ()  |Lundi 21 Octobre 2019 à 17h 34m |           
وكم سيكلفنا استعراضك ماديا ومعنويا وارضاء لنزواتك وتفاخرك وموش بعيد تبيع البلاد لليستناو في واحد كيف الزبيدي

Goldabdo  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 17h 29m |           
الصافي سعيد يعدكم انه في حال توليه وزارة الدفاع سيحولها كنضيرتها السورية كل سنة استعراض ليخيف الشعب و ليس للدفاع عن الوطن.



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