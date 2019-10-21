الصافي سعيد: اعد الشعب التونسي بعرض عسكري كل سنة في حال توليت وزارة الدفاع

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- قال النائب المقبل الصافي سعيد، أنّه لم يتلق أي عرض لتولي رئاسة الحكومة أو حقيبة وزارية أخرى إضافة لكونه لم يُطلب أي منصب ولا يريد شيئافي الوقت الحالي.وأضاف سعيد في تصريح لقناة حنبعل أنّ وزارة الدفاع الوطني تهمه وهو قادر على الإضافة إذا ترأسها.واوضح انه يعد الشعب التونسي بإستعراض عسكري كل سنة وهو أمر لم يحصل أبداً في تونس.