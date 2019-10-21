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رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وعبّر رئيس الجمهورية عن اعتزازه باستكمال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية في أحسن الظروف وفي الآجال الدستورية، بما يساهم في مزيد ترسيخ المسار الديمقراطي في بلادنا ويوفّر شرعيّة شعبية قويّة للقيادة الجديدة المنتخبة للقيام بالإصلاحات اللازمة والنهوض بأوضاع التونسيين والتونسيات، وثمّن رئيس الدولة الدور الهام الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان شفافية ومصداقية المسار الانتخابي بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية.


من جهته جدّد نبيل بافون تقديره لمجهودات رئيس الجمهورية محمد الناصر ووقوفه إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مثمنّا تمسّكه بإنجاز الانتخابات وتسليم السلطة في الآجال الدستورية كما كان عبّر عن ذلك في أول يوم من تسلّمه مهام رئاسة الجمهورية إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

  
  
     
  
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