Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ai Damait Hozen la  

الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

واستعرض اللقاء الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى متابعة مخرجات مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط.



  
  
     
  
rtt-a920e578b44a97949f742ce28eae28f7-2019-10-21 17:14:48






0 de 0 commentaires pour l'article 191363



En continu

الاثنين 21 أكتوبر 2019 | 22 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:37 15:10 12:11 06:32 05:05
27°
 27° % 57 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
27°-2128°-2128°-2225°-1923°-17
  • Avoirs en devises
    18637,1

  • (21 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15225 DT        1$ =2,82954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct)   748,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571676967|191363 353|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires