الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.واستعرض اللقاء الأوضاع الأمنيّة والاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى متابعة مخرجات مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط.