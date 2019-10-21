الرّئيس قيس سعيّد يصرّح بمكاسبه

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- توجّه الاثنين 21 أكتوبر، رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد إلى المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اين قام بالتصريح بمكاسبه ومصالح.وحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للهيئة فقد زار رئيس الجمهورية مختلف أقسام ومصالح الهيئة واطّلع على أنشطتها وأسدى تشجيعاته للعاملين فيها.تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب ينص على أن رئيس الجمهورية يتعبّن عليه التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين.