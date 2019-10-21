لاعب غولف تونسي يتأهل لكأس العالم للغولف للخطوط الجوية التركية

Lundi 21 Octobre 2019



فاز لاعب الغولف التونسي اروان بوعصيدة، امس في مدينة الحمامات بالبطولة التأهلية لكأس العالم للغولف للخطوط الجوية التركية التي اقيمت في غولف سيتروس بحضور اكثر من 75 لاعبا.اثر فوزه، سيشارك اروان بوعصيدة انطلاقا من 2 نوفمبر في نهائي هذه المسابقة في مدينة انطاليا جنوب تركيا بدعم كامل من الخطوط الجوية التركية التي خصصت له درجة الاعمال للتنقل اضافة الى اقامة كاملة لمدة 8 ايام في نزل 5 نجوم.تم تنظيم 71 مسابقة مماثلة في جميع انحاء العالم بمشاركة اكثر من 8000 لاعب. تشارك تونس لأول مرة في هذا الحدث الذي انشأته شركة الطيران في سنة 2013.و تعتبر بطولة كأس العالم للخطوط الجوية التركية بمثابة حدث مرموق يضم عددا من اهم اللاعبين العالميين على غرار تايغر وودز و روري ماكلوري... وهي تعد من بين اهم مواعيد بطولات الغولف الدولية.و بهذه المناسبة صرح السيد اوكون اولواكاك، مدير المكتب المحلي للخطوط الجوية التركية بتونس:″ يعد كأس العالم للغولف للخطوط الجوية التركية مصدر فخر لنا حيث لا يزال يتطور كل سنة. نحن سعداء جدا بتنظيم هذا الحدث في تونس التي ستكون مستقبلا محطة هامة في المسابقة.″قولف سيتروس الحمامات هو مجمع لرياضة الغولف يضم 3 ملاعب بمجموع 45 حفرة. صممه المهندس المعماري الشهير رونالد فريم. تبلغ مساحته 172 هكتار وهو من بين اعرق الملاعب حيث يستقبل بصفة دورية مسابقات وطنية و دولية من اعلى مستوى. افتتح سنة 1992 و يساهم في تنويع المنتوج السياحي خاصة خلال الموسم الشتوي.