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سنية الدهماني تعاتب الفة يوسف: يكفي من احباط جهود الشباب والتشكيك في قدرته... وموقفك عالحيط

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - نددت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر اموج اذاعة "ifm " بتصريح المفكرة الفة يوسف التي شككت في حملة النظافة قائلة بان من يقف ورائها شركات " الدهن".
وقالت سنية الدهماني " يكفي من احباط جهود الشباب الذي يريد ان يرى في مستقبل تونس احلامه واماله متابعة " فلتنتفع شركات الدهن التونسية من الجهود "خلي الدولاب يدور".
وتابعت سمية الدهماني " موقف الفة يوسف متخلف "وعالحيط" وجزء من نخبتنا يصيبنا بالاحباط.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191334

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 10h 15m |           
وكيف ما قيل سي حمادي : "نكبتنا في نخبتنا"



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