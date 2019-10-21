سنية الدهماني تعاتب الفة يوسف: يكفي من احباط جهود الشباب والتشكيك في قدرته... وموقفك عالحيط

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- نددت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر اموج اذاعة "ifm " بتصريح المفكرة الفة يوسف التي شككت في حملة النظافة قائلة بان من يقف ورائها شركات " الدهن".وقالت سنية الدهماني " يكفي من احباط جهود الشباب الذي يريد ان يرى في مستقبل تونس احلامه واماله متابعة " فلتنتفع شركات الدهن التونسية من الجهود "خلي الدولاب يدور".وتابعت سمية الدهماني " موقف الفة يوسف متخلف "وعالحيط" وجزء من نخبتنا يصيبنا بالاحباط.