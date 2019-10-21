بيان الدورة 32 لمجلس شورى حركة النهضة

Lundi 21 Octobre 2019
انعقد مجلس شورى حركة النهضة في دورته الثانية والثلاثين يوم السبت 19 أكتوبر 2019 لتدارس الوضع العام بالبلاد بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاقات الدستورية المستقبليّة والتحدّيات المطروحة على البلاد في قادم الأيام.
وبعد المداولات والتشاور يعبّر المجلس عن:
1- تهنئته الشعب التونسي بنجاح المحطات الانتخابية الرئاسيّة والتشريعيّة ويحيّي بالمناسبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية والمجتمع المدني وكل الأطراف التي أسهمت في انجاح الانتخابات.
2- تهنئته للأستاذ قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، ويؤكّد المجلس حرص الحركة على العمل المشترك والتعاون بما يحقّق أهداف الثورة والاستقرار ويعزّز قيم التضامن والتآزر بين التونسيين.
3- قراره تحمل الحركة مسؤولية تشكيل الحكومة وترأسها وسعيها الى تعميق الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على قاعدة برنامج يضمن لها حزاما سياسيّا واسعا.
4- السعي الى وضع برنامج مع شركائها يتضمن التوجهات الكبرى لعمل الحكومة والإجراءات في الآماد العاجلة والمتوسطة للرفع من فاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العمومية وتفعيل المشاريع المعطّلة وانفاذ القوانين.
5- يحيي كل التونسيات والتونسيين الذين صوتوا لحركة النهضة وجددوا ثقتهم فيها كما يحيي كل مناضلات الحركة ومناضليها مؤكدا التزام الحركة بوعودها الانتخابية وتلقّيها لمجموع المطالب الاجتماعية وانحيازها للعدالة الاجتماعية بما يرسّخ الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومقاومة الفقر والبطالة والفساد والتصدي للإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها.
وبعد المداولات والتشاور يعبّر المجلس عن:
1- تهنئته الشعب التونسي بنجاح المحطات الانتخابية الرئاسيّة والتشريعيّة ويحيّي بالمناسبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية والمجتمع المدني وكل الأطراف التي أسهمت في انجاح الانتخابات.
2- تهنئته للأستاذ قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، ويؤكّد المجلس حرص الحركة على العمل المشترك والتعاون بما يحقّق أهداف الثورة والاستقرار ويعزّز قيم التضامن والتآزر بين التونسيين.
3- قراره تحمل الحركة مسؤولية تشكيل الحكومة وترأسها وسعيها الى تعميق الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على قاعدة برنامج يضمن لها حزاما سياسيّا واسعا.
4- السعي الى وضع برنامج مع شركائها يتضمن التوجهات الكبرى لعمل الحكومة والإجراءات في الآماد العاجلة والمتوسطة للرفع من فاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العمومية وتفعيل المشاريع المعطّلة وانفاذ القوانين.
5- يحيي كل التونسيات والتونسيين الذين صوتوا لحركة النهضة وجددوا ثقتهم فيها كما يحيي كل مناضلات الحركة ومناضليها مؤكدا التزام الحركة بوعودها الانتخابية وتلقّيها لمجموع المطالب الاجتماعية وانحيازها للعدالة الاجتماعية بما يرسّخ الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومقاومة الفقر والبطالة والفساد والتصدي للإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها.
1 de 1 commentaires pour l'article 191327
En continu
- Hier 21:26 واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
- Hier 20:55 حملة نظافة كبرى في عدد من المدن التونسية
- Hier 20:52 وسام الشّرف لخير خلف
- Hier 20:25 ورقة لبنانية.. ورقة تونسية
- Hier 18:49 قدم: الدحيل يستعيد القمة القطرية من الريان
- Hier 14:09 سليانة: انطلاق أشغال المسبح البلدي المغطى
- Hier 09:45 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 00:03 السعودية تخفض أسعار البنزين اعتبارا من الأحد
- Hier 23:37 حول حصانة نواب الشعب
- Hier 21:04 سبعة منتخبات افريقية في مونديال مصر 2021
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:04
|17:37
|15:10
|12:11
|06:32
|05:05
|
20°
|29°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-19
|28°-21
|28°-22
|23°-19
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(281 347) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 716) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 643) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 356) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 93 579) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 91 651) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 242) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 87 491) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 423) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 85 321) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 82 008) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 67 586) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 927) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 66 172) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 519) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 178) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 910) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 61 080) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 816) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 56 870) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:legitme (Tunisia )
Sur: بيان الدورة 32 لمجلس شورى حركة النهضة