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بيان الدورة 32 لمجلس شورى حركة النهضة

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
انعقد مجلس شورى حركة النهضة في دورته الثانية والثلاثين يوم السبت 19 أكتوبر 2019 لتدارس الوضع العام بالبلاد بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاقات الدستورية المستقبليّة والتحدّيات المطروحة على البلاد في قادم الأيام.

وبعد المداولات والتشاور يعبّر المجلس عن:




1- تهنئته الشعب التونسي بنجاح المحطات الانتخابية الرئاسيّة والتشريعيّة ويحيّي بالمناسبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية والمجتمع المدني وكل الأطراف التي أسهمت في انجاح الانتخابات.



2- تهنئته للأستاذ قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، ويؤكّد المجلس حرص الحركة على العمل المشترك والتعاون بما يحقّق أهداف الثورة والاستقرار ويعزّز قيم التضامن والتآزر بين التونسيين.



3- قراره تحمل الحركة مسؤولية تشكيل الحكومة وترأسها وسعيها الى تعميق الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على قاعدة برنامج يضمن لها حزاما سياسيّا واسعا.



4- السعي الى وضع برنامج مع شركائها يتضمن التوجهات الكبرى لعمل الحكومة والإجراءات في الآماد العاجلة والمتوسطة للرفع من فاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العمومية وتفعيل المشاريع المعطّلة وانفاذ القوانين.



5- يحيي كل التونسيات والتونسيين الذين صوتوا لحركة النهضة وجددوا ثقتهم فيها كما يحيي كل مناضلات الحركة ومناضليها مؤكدا التزام الحركة بوعودها الانتخابية وتلقّيها لمجموع المطالب الاجتماعية وانحيازها للعدالة الاجتماعية بما يرسّخ الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومقاومة الفقر والبطالة والفساد والتصدي للإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191327

Legitme  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 08h 26m |           
لنذهب إلى إنتخابات أخرى فورا



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