نابل: تشويه صورة الزعيم فرحات حشاد باللوحة الاسمية للمدرسة الابتدائية فرحات حشاد بقربة واتحاد الشغل يندد بالحادثة

Dimanche 20 Octobre 2019
عمد مجهولون ليلة البارحة السبت إلى تشويه صورة الزعيم الوطني فرحات حشادت الموجودة باللوحة الإسمية للمدرسة الابتدائية فرحات حشاد بقربة بولاية نابل من خلال دهن الصورة وتشويهها، وفق ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة .
واستنكر الكاتب العام المساعد المسؤول عن المالية بالاتحاد الجهوي للشغل بنابل حاتم بن رمضان، الاحد في تصريح ل(وات)، هذه الحادثة التي قال انها تدخل في إطار "الحملة الممنهجة لضرب المنظمة الشغيلة"، مشيرا إلى ان هذه الحملة انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي لتطال تشويه رمز من رموز الاتحاد وتاريخه .
وندد بن رمضان بكافة أشكال العنف التي يمكن ان تستهدف النقابيين، داعيا الى وقف هذا التيار الذي يقف وراءه بعض الأطراف والجهات التي اعتبرها تعمل على إرباك العمل النقابي وتمس من المسار الانتقالي في تونس، منبها من خطورة تفشي مثل هذه الاعتداءات .
وقد ندد الاتحاد الجهوي للشغل بنابل في بيان أصدره اليوم الاحد بعملية الاعتداء التي جدت بالمدرسة الابتدائية فرحات حشاد بقربة التي ساهمت المنظمة الشغيلة في إحداثها وقد تم تدشينها من قبل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في سبتمبر 2017.
كما جاء في البيان ان "تشويه صورة الزعيم الرمز فرحات حشاد من طرف عصابات تؤسس لفكر فاشيستي نتيجة للحملة الممنهجة للمس من المنظمة الشغيلة من قبل بعض الأطراف المدعومة حزبيا،" وفق نص البيان وأدان الاتحاد هذا الاعتداء الذي طال رمزا من رموز الوطن وتاريخ شعبها، مطالبا بضرورة فتح تحقيق جدي لمحاسبة الجناة مع الاحتفاظ بحقه في كل الأشكال النضالية ضد هذه الممارسات.
واستنكر الكاتب العام المساعد المسؤول عن المالية بالاتحاد الجهوي للشغل بنابل حاتم بن رمضان، الاحد في تصريح ل(وات)، هذه الحادثة التي قال انها تدخل في إطار "الحملة الممنهجة لضرب المنظمة الشغيلة"، مشيرا إلى ان هذه الحملة انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي لتطال تشويه رمز من رموز الاتحاد وتاريخه .
وندد بن رمضان بكافة أشكال العنف التي يمكن ان تستهدف النقابيين، داعيا الى وقف هذا التيار الذي يقف وراءه بعض الأطراف والجهات التي اعتبرها تعمل على إرباك العمل النقابي وتمس من المسار الانتقالي في تونس، منبها من خطورة تفشي مثل هذه الاعتداءات .
وقد ندد الاتحاد الجهوي للشغل بنابل في بيان أصدره اليوم الاحد بعملية الاعتداء التي جدت بالمدرسة الابتدائية فرحات حشاد بقربة التي ساهمت المنظمة الشغيلة في إحداثها وقد تم تدشينها من قبل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في سبتمبر 2017.
كما جاء في البيان ان "تشويه صورة الزعيم الرمز فرحات حشاد من طرف عصابات تؤسس لفكر فاشيستي نتيجة للحملة الممنهجة للمس من المنظمة الشغيلة من قبل بعض الأطراف المدعومة حزبيا،" وفق نص البيان وأدان الاتحاد هذا الاعتداء الذي طال رمزا من رموز الوطن وتاريخ شعبها، مطالبا بضرورة فتح تحقيق جدي لمحاسبة الجناة مع الاحتفاظ بحقه في كل الأشكال النضالية ضد هذه الممارسات.
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Par:Goldabdo (Tunisia )
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