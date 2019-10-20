منال عبد القوي: الغنوشي والعريض ومورو زاروني عند مرضي وهم اصحاب واجب

Dimanche 20 Octobre 2019
باب نات - شكرت الممثلة منال عبد القوي في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام حركة النهضة بعد ان زارها قياداتها خلال مرضها.
واضافت منال عبد القوي " راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وعلي العريض زاروني للاطمئنان على وضعي.
وتابعت عبد القوي " رغم اني موالية للشاهد لكن هذا لم يمنعهم من الاطمئنان على صحّتي.
واضافت منال عبد القوي " راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وعلي العريض زاروني للاطمئنان على وضعي.
وتابعت عبد القوي " رغم اني موالية للشاهد لكن هذا لم يمنعهم من الاطمئنان على صحّتي.
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Par:karimyousef (France )
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