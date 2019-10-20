منال عبد القوي: الغنوشي والعريض ومورو زاروني عند مرضي وهم اصحاب واجب

Dimanche 20 Octobre 2019



باب نات

- شكرت الممثلة منال عبد القوي في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام حركة النهضة بعد ان زارها قياداتها خلال مرضها.واضافت منال عبد القوي " راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وعلي العريض زاروني للاطمئنان على وضعي.وتابعت عبد القوي " رغم اني موالية للشاهد لكن هذا لم يمنعهم من الاطمئنان على صحّتي.