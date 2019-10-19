Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim - Nebtedi Mnin Elhikaya  

حزب العمال يدعم احتجاجات لبنان ويدعو التونسيين الى التحضير للاحتجاج

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - ثمن حزب العمال الهبّة الشعبية اللبنانية المناضلة التي ذهبت رأسا لأصل الداء المتمثل في نظام الخراب والتخلف الذي آن الأوان للتخلص منه في أفق نظام ديمقراطي وطني عصري ينبني على المواطنة الحرة لا الطائفة والديانة والمذهب.

واكد الحزب إسناده المبدئي لنضال الشعب اللبناني من أجل الحق في الحياة الكريمة التي لن تتحقق دون عدالة اجتماعية تعيد توزيع الثروة والخدمات وتتخلّص من منظومة الاستغلال والفساد والتبعية.


واشاد الحزب بالانعطافة الشعبية الواعدة في العراق ولبنان ضد المنظومة الطائفية التي ظلت تكبل تطور هذين البلدين وتحرمهما من شروط التقدم، ويهيب بالجماهير الشعبية والقوى السياسية والاجتماعية و المدنية التقدمية في مختلف البلدان العربية أن تهبّ لكسر أغلال الطائفية وكنس أنظمة العمالة والتخلف والفساد في أفق أنظمة ديمقراطية علمانية تكرس الحرية والعدالة ودولة الحق والقانون.

واهاب حزب العمال بكل القوى التقدمية في تونس والوطن العربي والعالم أن تتحمل كامل المسؤولية في إسناد هبة الشعب اللبناني ضد حكومة الفساد والتبعية وضد الإجراءات اللاشعبية المملاة من صناديق النهب الدولي التي تحكم قبضتها على العالم وخاصة بلدانه التابعة والمنهوبة.

ودعا الحزب الشعب التونسي إلى الاستعداد للاحتجاج ضد الإجراءات اللاشعبية والقهرية التي يحتويها مشروع الميزانية الجديد، وإلى تجديد انخراطه في مسار تصحيح ثورات الشعوب الذي بدأ يتنامى في عديد الأقطار العربية التي انتكست ثوراتها عبر التدخل الإقليمي و الخارجي والدور القذر الذي لعبته قطعان الحركات الظلامية بمختلف تعبيراتها العنفية والسياسية.


  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 191269

Karimyousef  (France)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 13h 49m |           
في تونس دعاة الاحتجاجات وقعت معاقبتهم بالانتخابات.

Mandhouj  (France)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 13h 38m |           
كلنا ندعم احتجاجات لبنان العراق ، فهي شرعية و مشروعة .. ثم في تونس، علاش تحب تحضر للاحتجاجات ؟ ابدا من الآن، هتوا برشا يتبعوك . 😂😂😂

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 13h 35m |           
عناوين الفشل.....

الشباب التونسي يريـــد.....العمل ..🛠..العمل 🛠.. و الإنتاج بعد فقدانه لمدة 8 سنوات الأمل في العمل و هروبه للمجهول…

الإحتجاجات بكل أنواعها و أساليبها الدنيئة و الجهنمية جرائم و ارهاب اقتصادي جربتموها مع حكومات ضعيفة فهي عنوان مفضوح لفشل القطعية 👺 و الفاسدين و ابتزاز الدولة

Karimyousef  (France)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 13h 28m |           
الاستثمار يتطلب الامن و الاستقرار.تونس صوتت للهدوء و العمل.اتحاد الخراب انكشفت ألاعيبه و علي القضاء محاسبته بتهمة التآمر على اقتصاد البلاد.

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 13h 22m |           
يا باب نات بالله وقتاش بش ترتحونا من جماعة تحت الصفر أو صفر فاصل



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