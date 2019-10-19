حزب العمال يدعم احتجاجات لبنان ويدعو التونسيين الى التحضير للاحتجاج

Samedi 19 Octobre 2019



باب نات

- ثمن حزب العمال الهبّة الشعبية اللبنانية المناضلة التي ذهبت رأسا لأصل الداء المتمثل في نظام الخراب والتخلف الذي آن الأوان للتخلص منه في أفق نظام ديمقراطي وطني عصري ينبني على المواطنة الحرة لا الطائفة والديانة والمذهب.واكد الحزب إسناده المبدئي لنضال الشعب اللبناني من أجل الحق في الحياة الكريمة التي لن تتحقق دون عدالة اجتماعية تعيد توزيع الثروة والخدمات وتتخلّص من منظومة الاستغلال والفساد والتبعية.واشاد الحزب بالانعطافة الشعبية الواعدة في العراق ولبنان ضد المنظومة الطائفية التي ظلت تكبل تطور هذين البلدين وتحرمهما من شروط التقدم، ويهيب بالجماهير الشعبية والقوى السياسية والاجتماعية و المدنية التقدمية في مختلف البلدان العربية أن تهبّ لكسر أغلال الطائفية وكنس أنظمة العمالة والتخلف والفساد في أفق أنظمة ديمقراطية علمانية تكرس الحرية والعدالة ودولة الحق والقانون.واهاب حزب العمال بكل القوى التقدمية في تونس والوطن العربي والعالم أن تتحمل كامل المسؤولية في إسناد هبة الشعب اللبناني ضد حكومة الفساد والتبعية وضد الإجراءات اللاشعبية المملاة من صناديق النهب الدولي التي تحكم قبضتها على العالم وخاصة بلدانه التابعة والمنهوبة.ودعا الحزب الشعب التونسي إلى الاستعداد للاحتجاج ضد الإجراءات اللاشعبية والقهرية التي يحتويها مشروع الميزانية الجديد، وإلى تجديد انخراطه في مسار تصحيح ثورات الشعوب الذي بدأ يتنامى في عديد الأقطار العربية التي انتكست ثوراتها عبر التدخل الإقليمي و الخارجي والدور القذر الذي لعبته قطعان الحركات الظلامية بمختلف تعبيراتها العنفية والسياسية.