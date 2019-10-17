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سيف الدّين مخلوف: لن أتراجع على موقفنا من سفير فرنسا الحالي اللذي استفزّ شعور التونسييّن

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
أكّد اليوم سيف الدّين مخلوف في حوار مع موقع ''تونس الرّقمية'' انّ موقفه من العلاقة التونسية الفرنسية كان واضحا و لم يطالب بقطع العلاقات مع الدّولة الفرنسيّة و لكن طالب بمغادرة السّفير الفرنسي الحالي لأنّه استفزّ شعور التونسييّن.

و أضاف أنّه لا يزال على موقفه بأن تعتذر الحكومة الفرنسية من الدّولة التونسية و خاصة على الجرائم التي ارتكبتها زمن الاحتلال، كما لا يزال يطالب بتصفية تركة الاستعمار و مراجعة الاتفاقيات الاستعماريّة حسب تعبيره.. الفيديو: الدقيقة 16<


تشكيل الحكومة

من ناحية أخرى صرّح سيف الدّين مخلوف أنّه لا توجد مشاورات جدّية مع حركة النّهضة لتشكيل الحكومة .

و قال سيف الدّين مخلوف أنّ النهضة هي الحزب المكلف بتشكيل الحكومة، و لكن لا توجد إلى الآن مشاورات معها و هو لا يعلم ما يدور داخل الحركة و ما مدى تقدّم مشاوراتها مع احزاب أخرى حسب تعبيره.

ملف بلعيد

وبخصوص ملف الشهيد شكري بلعيد أكد أنه سيعمل على فتح الملف بصفة جدية ونكشف عدديد الحقائق لا كما استعملته عديد الأطراف بالخوض في ملفات جانبية كالجهاز السري وغيرها. والااستثمار في الدم... الفيديو الدقيقة26

اقرأ أيضا: همسات من الخلف، إلى سيف الدين مخلوف!!!.

اتحاد الشغل

وفي ردّه على تصريح سامي الطّاهري النّاطق الرّسمي باسم اتحاد الشّغل بأنّ صعود بعض الأطراف المتطرفة ستكون له عواقب وخيمة، بأنّ ردّه على الاتحاد سيكون بكشف ملفات فساد قياداته.
و اضاف أنّ قيادت الاتحاد يرتزقون من عرق الشّغيلة، معتبرا أنّ المنظّمة الشّغيلة ليست نقابة بل حزب سياسي لا وزن له على السّاحة السّياسية، و لا يمثّل منخرطيه، و كان مناشدا لبن علي وفق قوله.

و أضاف مخلوف أنّ كلّ من يرغب في أن يحيد عن مواقف الاتحاد أو يكون له موقف مغاير يمنعونه من أن يكون بالمكتب التنفيذي، مشدّدا على أنّ قيادات الاتحاد متعلقة بها ملفات فساد و أنّ عددا كبير منهم بلغ مرحلة الثراء الفاحش متعهدا بأنه سيعمل على كشف مصادر هذا الثراء على حد تعبيره... الفيديو الدقيقة 29



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 191130

IndependentMen  (Tunisia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 11h 51m |           
تكتيك جيد من الأستاذ سيف الدين ، أسلوب مستعمل في استراتيجية المفاوضات و ذلك برفع سقف المطالب و قطع أرجل المنافس (حشان ساقين ) أسلوب يستخدمه الصهاينة مع العرب من قبل و الى هذا اليوم : المفاوضات تحت قصف المدفعية
فرنسا ستحسب حسابا لهذا الخطاب ، وسترضخ عاجلا أم آجلا، فهناك قوى عظمى أقوى من فرنسا كالصين و روسيا هم يتربصون وقد يمثلون بديلا عنها

Karimyousef  (France)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 11h 39m |           
Ce discours est dangereux,immature et irresponsable.ce type va porter un grand préjudice aux intérêts du pays.
Les échanges économiques avec la France depasse tous les autres échanges.
Il commence à prendre la grosse tête ce maklouf.on ne bâtit des liens sur la haine

Bensa94  (France)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 11h 38m |           
Cette personne passe souvent ces vacances en France
nos échanges économiques avec l’Europe sont équilibrés il ya déficit avec la Turquie et la chine , ...

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 11h 31m |           
ارزن و يزي من التفركيح
السياسة الخارجية من مشمولات رئيس الجمهورية
السياسة طريقة تعبير لا شعارات ثورية



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