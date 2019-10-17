سيف الدّين مخلوف: لن أتراجع على موقفنا من سفير فرنسا الحالي اللذي استفزّ شعور التونسييّن

Jeudi 17 Octobre 2019



تشكيل الحكومة

ملف بلعيد

اتحاد الشغل

أكّد اليوم سيف الدّين مخلوف في حوار مع موقع ''تونس الرّقمية'' انّ موقفه من العلاقة التونسية الفرنسية كان واضحا و لم يطالب بقطع العلاقات مع الدّولة الفرنسيّة و لكن طالب بمغادرة السّفير الفرنسي الحالي لأنّه استفزّ شعور التونسييّن.و أضاف أنّه لا يزال على موقفه بأن تعتذر الحكومة الفرنسية من الدّولة التونسية و خاصة على الجرائم التي ارتكبتها زمن الاحتلال، كما لا يزال يطالب بتصفية تركة الاستعمار و مراجعة الاتفاقيات الاستعماريّة حسب تعبيره.. الفيديو: الدقيقة 16<من ناحية أخرى صرّح سيف الدّين مخلوف أنّه لا توجد مشاورات جدّية مع حركة النّهضة لتشكيل الحكومة .و قال سيف الدّين مخلوف أنّ النهضة هي الحزب المكلف بتشكيل الحكومة، و لكن لا توجد إلى الآن مشاورات معها و هو لا يعلم ما يدور داخل الحركة و ما مدى تقدّم مشاوراتها مع احزاب أخرى حسب تعبيره.وبخصوص ملف الشهيد شكري بلعيد أكد أنه سيعمل على فتح الملف بصفة جدية ونكشف عدديد الحقائق لا كما استعملته عديد الأطراف بالخوض في ملفات جانبية كالجهاز السري وغيرها. والااستثمار في الدم... الفيديو الدقيقة26وفي ردّه على تصريح سامي الطّاهري النّاطق الرّسمي باسم اتحاد الشّغل بأنّ صعود بعض الأطراف المتطرفة ستكون له عواقب وخيمة، بأنّ ردّه على الاتحاد سيكون بكشف ملفات فساد قياداته.و اضاف أنّ قيادت الاتحاد يرتزقون من عرق الشّغيلة، معتبرا أنّ المنظّمة الشّغيلة ليست نقابة بل حزب سياسي لا وزن له على السّاحة السّياسية، و لا يمثّل منخرطيه، و كان مناشدا لبن علي وفق قوله.و أضاف مخلوف أنّ كلّ من يرغب في أن يحيد عن مواقف الاتحاد أو يكون له موقف مغاير يمنعونه من أن يكون بالمكتب التنفيذي، مشدّدا على أنّ قيادات الاتحاد متعلقة بها ملفات فساد و أنّ عددا كبير منهم بلغ مرحلة الثراء الفاحش متعهدا بأنه سيعمل على كشف مصادر هذا الثراء على حد تعبيره... الفيديو الدقيقة 29