في قضية اليساريين ... من بينهم حمة الهمامي ...هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

غياب المنسوب لهم الانتهاك

تاخير ...

- شرعت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف تعذيب وايقاف مجموعة من اليساريين بين سنتي1974و1975 من بينهم حمة الهمامي وعيد الرؤوف العيادي ...وبالمناداة على المتضررين حضر 6 أشخاص وهم كل من الطاهر شقرون وسليم بافون وامال بن عبادة وروضة الغربي وزينب الشارني ومحمد معالي وطلبوا من جناب المحكمة تاخير الاستماع لهم الى حين حضور محاموهم الجلسة كما طلبوا من المحكمة ضرورة حضور المتهمين لجلسة المحاكمة...وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم 23 متهما من بينهم مدير امن الدولة الاسبق وعدة اعوان واطارات بوزارة الداخلية لم يحضر أي منهم أو من ينوبهم ..وقد تبين ان البعض منهم قد توفي ..المحكمة قررت تاخير القضية لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك واستجابة لطلب المتضىرين الذين طلبوا التاخير لحضور محاموهم وتحديد موعد لاحق للقضية....