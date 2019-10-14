بوغلاب مغتاظا : الشعب الّي يعيش بعقلية الرزق على ربّي لا يمكن أن ينتخب رئيسا لديه مشروع

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- شدّد الأحد 13 أكتوبر، كرونيكور قناة الحوار التونسي محمد بوغلاب على أن المترشّح الفائز في الانتخابات التشريعية قيس سعيّد ليس لديه أي مشروع.وانتقد بوغلاب خيار الشعب التونسي معتبرا أن التصويت لم يكن على أساس البرامج وقال مغتاظا "الشعب الذي يعيش بثقافة مكتوب والله غالب وينجب الأطفال بعقلية رزقو على ربي لا يمكن أن ينتخب على أساس المشاريع".