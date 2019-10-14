Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya Retni  

بوغلاب مغتاظا : الشعب الّي يعيش بعقلية الرزق على ربّي لا يمكن أن ينتخب رئيسا لديه مشروع

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - شدّد الأحد 13 أكتوبر، كرونيكور قناة الحوار التونسي محمد بوغلاب على أن المترشّح الفائز في الانتخابات التشريعية قيس سعيّد ليس لديه أي مشروع.
وانتقد بوغلاب خيار الشعب التونسي معتبرا أن التصويت لم يكن على أساس البرامج وقال مغتاظا "الشعب الذي يعيش بثقافة مكتوب والله غالب وينجب الأطفال بعقلية رزقو على ربي لا يمكن أن ينتخب على أساس المشاريع".

الفيديو: الساعة1 والدقيقة29







  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 190935

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 09h 26m |           
الشعب بأغلبيته قال كلمته
الحرب على منظومة الفساد
وأمبراطورية الإعلام
والأزلام


Bannour  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 09h 11m |           
كيف يمكن إيجاد حل راقي و حضاري بعيدا عن التشويه في ظل وجود هذه الصعاليك المتملردة على الوحدة التونسية و على المسار الإنتقالي .إن الشعب سئم هذه الوجوه الهدامة و يريد إعلام نزيه راق و مثقف و له وزن في تحاليل جل المجالات ثقافية، رياضية، سياسية بناءة ترقى و تطلعات الشعب

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 09h 04m |           
كل العزاء لهؤلاء 👺الغربان 👺 ومعاهم 👹 جرحى الانتخابات الستات 👹 ملا لطخة يا شكيب و يا العماري و بوقلاب الفيسته 👹 سوف تحالون على البطالة و المعاش و تمكثون على رصيف سلة الفضلات الإعلامية
😭😭😭😭
يقول الشاعر إيليا أبو ماضي ( لست حزباوي )

نَسِيَ الطينُ ساعَةً أَنَّهُ طينٌ *** حَقيرٌ فَصالَ تيها وَعَربَد
وَكَسى الخَزُّ جِسمَهُ فَتَباهى *** وَحَوى المالَ كيسُهُ فَتَمَرَّد

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق خسر الرهانات👿💰🗣
👿💰🗣 مصائب تونس اليوم بالحوار التونسي 👿💰🗣😭

Portugal  (Portugal)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 08h 53m |           
عندو أقوى مشروع في حدود صلاحياته
وبنظافة يده وعقله وفكره
الأمن العمليات السرية لا تكشف لكم يا كلاب
الحكومة لها الحرية و الوقوف معها في خدمة الشعب
الخارجية التطبيع خيانة عظمى
علاقات ربح ربح مع كل الدول وبلا استثناء
يا إعلام المجاري يتصلح يا ما تسمعو منو كلمة

Tuttifrutti  (Singapore)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 08h 50m |           
Il est*****ce Boughalleb
Pffffffffffffff



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