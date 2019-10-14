إعتداء بالعنف على مبعوثي قناة «الحوار التونسي» في احتفالات أنصار قيس سعيد

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - أعلنت مريم بلقاضي عن تعرض كل من سعيدة الطرابلسي واصيلة بلغيث مبعوثتي قناة الحوار التونسي للعنف الجسدي الشديد بشارع الحبيب بورقيبة اثناء مواكبتهما لاحتفالات انصار قيس سعيد، كما اكدت تعرض مراسل القناة بنابل للعنف اللفظي من قبل أنصار سعيد الذين كانوا بصدد الإحتفال بالإنتصار في الإنتخابات الرئاسية.
وكتب نقيب الصحفيين ناجي البغوري التدوينة التالية " الاعتداء على الزميلة سعيدة الطرابلسي وباقي الزملاء بفريق قناة الحوار التونسي من قبل أنصار قيس سعيد.
في شارع الحبيب بورقيبة.
سنتصدى بقوة لأي اعتداء على حرية الصحافة."
وكتب نقيب الصحفيين ناجي البغوري التدوينة التالية " الاعتداء على الزميلة سعيدة الطرابلسي وباقي الزملاء بفريق قناة الحوار التونسي من قبل أنصار قيس سعيد.
في شارع الحبيب بورقيبة.
سنتصدى بقوة لأي اعتداء على حرية الصحافة."
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