Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya Retni  

إعتداء بالعنف على مبعوثي قناة «الحوار التونسي» في احتفالات أنصار قيس سعيد

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - أعلنت مريم بلقاضي عن تعرض كل من سعيدة الطرابلسي واصيلة بلغيث مبعوثتي قناة الحوار التونسي للعنف الجسدي الشديد بشارع الحبيب بورقيبة اثناء مواكبتهما لاحتفالات انصار قيس سعيد، كما اكدت تعرض مراسل القناة بنابل للعنف اللفظي من قبل أنصار سعيد الذين كانوا بصدد الإحتفال بالإنتصار في الإنتخابات الرئاسية.
وكتب نقيب الصحفيين ناجي البغوري التدوينة التالية " الاعتداء على الزميلة سعيدة الطرابلسي وباقي الزملاء بفريق قناة الحوار التونسي من قبل أنصار قيس سعيد.
في شارع الحبيب بورقيبة.
سنتصدى بقوة لأي اعتداء على حرية الصحافة."


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190933

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 09h 13m |           
لا للعنف ⭕🗣⭕ الجسدي أو اللفظي⭕ عليهم الانسحاب من الساحة الإعلامية 💰👺

كل العزاء لهؤلاء 👺الغربان 👺 ومعاهم 👹 جرحى الانتخابات الستات 👹 ملا لطخة يا شكيب و يا العماري و بوعلاب 👹 سوف تحالون على البطالة و المعاش و تمكثون على رصيف سلة الفضلات الإعلامية
😭😭😭😭
يقول الشاعر إيليا أبو ماضي ( لست حزباوي )

نَسِيَ الطينُ ساعَةً أَنَّهُ طينٌ *** حَقيرٌ فَصالَ تيها وَعَربَد
وَكَسى الخَزُّ جِسمَهُ فَتَباهى *** وَحَوى المالَ كيسُهُ فَتَمَرَّد

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق خسر الرهانات👿💰🗣
👿💰🗣 مصائب تونس اليوم بالحوار التونسي 👿💰🗣😭



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