وزير الداخلية يتوجّه ببرقية شكر إلى كافة الهياكل الأمنية

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- توجّه وزير الداخلية هشام الفراتي، مساء يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، ببرقية شكر وتقدير لكافة وحدات قوات الأمن الداخلي من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية وإلى الهياكل الإدارية للوزارة إضافة إلى الولاة وكافة الإطارات العليا للإدارة الجهوية بكامل أنحاء الجمهورية، لما بذلوه من مجهودات كبرى ولما أبدوه من وطنية صادقة في حسن تأمين كل المسار الإنتخابي ولما تميزوا به من حياد في القيام بهذه المهام.وشكر هشام الفوراتي في البرقية المنشورة على صفحة وزارة الداخلية، وحدات قوات الأمن الداخلي من إطارات وضباط ورتباء وأعوان بكافة الأسلاك والاختصاصات لما تحلوا به من جاهزية عالية، داعيا الجميع لمزيد البذل والعطاء حتى تكون كل هياكل وزارة الداخلية في مستوى الثقة العالية خدمة للوطن والمواطن.وتم التأكيد في البرقية، أن كامل مراحل المسار الانتخابي، تمت في ظروف أمنية ناجحة وإستثنائية تميزت بالهدوء والإستقرار وخاصة بالحرفية العالية لكل المنتسبين لوزارة الداخلية.