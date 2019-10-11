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الصافي سعيد للميادين :أنا أكثر المؤهلين لرئاسة الحكومة و لدي شروط لأقبل بذلك

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - قال الكاتب التونسي و النائب المنتخب لمجلس نواب الشعب الصافي سعيد بأنه مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بإعتباره الشخص الوحيد القادر على جمع كل الأطراف.


وفي مقابلة مع قناة الميادين في إطار برنامج "النشرة التونسية"، أوضح سعيد أنه لم يعرض عليه رئاسة الحكومة حالياً، وأضاف "الآن سأرى العروض، ولدي شروط قبل أن أقبل".


وقال سعيد "الحكومة يجب أن يشكلها مستقل، وأنا مستقل وأتمتع بالثقة لدى كل الأطراف".

وحول الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي، اعتبر سعيد أن ذلك "جرى تحت ضغط سياسي"، ولفت إلى أن "يوسف الشاهد قدم للقروي خدمة كبيرة بإدخاله السجن".

وأشار سعيد، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إلى أن "هناك صراعاً فرنسياً إيطالياً في تونس".


  
  
     
  
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