Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Hikayet-Gharami  

عدنان منصر: يوم الأحد سنصوت ضد الفساد، ضد قلة الحياء وضد اسرائيل

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - قال الخميس 10 أكتوبر، القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر إن يوم الأحد العظيم الموافق ل13 أكتوبر سيكون موعد المحاكمة الشعبية.
وقال منصر في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك تزامنا مع حوار نبيل القروي " يوم الأحد سنصوت ضد الفساد، ضد قلة الحياء وضد اسرائيل".




  
  
     
  
rtt-865eb55e5ed4fb5b30dc1d5c9898f111-2019-10-10 22:15:27






0 de 0 commentaires pour l'article 190774



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 10 أكتوبر 2019 | 11 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
21°
 20° % 73 :الرطــوبة
تونــس 20°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-2025°-1930°-1830°-2031°-21
  • Avoirs en devises
    18275,1

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1435,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570746969|190774 1098|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires