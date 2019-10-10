عدنان منصر: يوم الأحد سنصوت ضد الفساد، ضد قلة الحياء وضد اسرائيل

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - قال الخميس 10 أكتوبر، القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر إن يوم الأحد العظيم الموافق ل13 أكتوبر سيكون موعد المحاكمة الشعبية.
وقال منصر في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك تزامنا مع حوار نبيل القروي " يوم الأحد سنصوت ضد الفساد، ضد قلة الحياء وضد اسرائيل".
وقال منصر في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك تزامنا مع حوار نبيل القروي " يوم الأحد سنصوت ضد الفساد، ضد قلة الحياء وضد اسرائيل".
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Par:carlos73 (Tunisia )
Sur: القروي : سأكون أكثر رئيس يدافع عن الحريات، لا مجال للتحالف مع النهضة، نتقاسم مع عبّو نفس المبادئ والشّاهد كذّاب