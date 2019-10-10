القروي : سأكون أكثر رئيس يدافع عن الحريات، لا مجال للتحالف مع النهضة، نتقاسم مع عبّو نفس المبادئ والشّاهد كذّاب

Jeudi 10 Octobre 2019



باب نات

- قال الخميس 10 أكتوبر، المرشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي "يلزم أنا نكون رئيس جمهورية لأنني سأكون المدافع عن المظلومين وسأكون أكثر رئيس مدافع عن الحريات".وحذّر القروي من تغول طرف سياسي معين على الحكومة والبرلمان والرئاسة مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من تيار سياسي مختلف حتي يتم احداث التوازن.وبخصوص التحالفات الممكنة أكّد القروي أنه لا مجال لتحالف حزبه مع الاسلام السياسي في اشارة لحركة النهضة معلنا أن حزبه سيترقّب تشكيل حركة النهضة للحكومة وسيكون في المعارضة.ووصرّح بأن حزبه من الممكن أن يتحالف مع جميع الأطراف ما عدي النهضة ومن حولها على غرار جماعة سيف الدين مخلوف وفق تعبيره.وأشار في هذا السياق إلى امكانية تحالف حزبه مع التيار الديمقراطي بزعامة محمد عبّو قائلا إنه يتقاسم نفس المبادئ معهم ويدافع عن نفس القيم مثلهم.وفي سياق آخر علّق القروي على تصريح لرئيس الحكومة يوسف الشاهد حول اللقاء الوحيد الذي جمع بينهما ووصف الشاهد بأنه كذّاب يعمل على تشويهه.وقال القروي "الشاهد قال الي أنا طلبت منّو الغاء ديوني لدى ادارة الجباية وهذا كذب ورئيس الحكومة موش أول مرّة يكذب".