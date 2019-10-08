راشد الخياري بعد انتخابه: لا مكان لكمال اللطيف خارج السجن وذلك الاقرع سفير فرنسا لن يغادر مقر سفارته

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - هاجم الفائز في الانتخابات التشريعية راشد الخياري كلا من رجل الاعمال كمال اللطيف والسفير الفرنسي بوفوار دارفور.
وقال راشد الخياري " نعد بأن يدخل كمال اللطيف الى السجن بسبب تجاوزاته الكبيرة مضيفا " ذلك الاقرع سفير فرنسا لن يغادر مقر سفارته.
وتابع راشد الخياري " جائتنا تحذيرات من محاولات اغتيالي ولكني لن اخاف ابدا من الموت".
وقال راشد الخياري " نعد بأن يدخل كمال اللطيف الى السجن بسبب تجاوزاته الكبيرة مضيفا " ذلك الاقرع سفير فرنسا لن يغادر مقر سفارته.
وتابع راشد الخياري " جائتنا تحذيرات من محاولات اغتيالي ولكني لن اخاف ابدا من الموت".
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Par:karim74 (Tunisia )
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