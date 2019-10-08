مريم الدباغ: انا نهضاوية و يعجبني الغنوشي

Mardi 08 Octobre 2019



باب نات

- قالت الكرونيكوز في قناة الحوار التونسي مريم الدبّاغ إنها معجبة بحركة النهضة وبرئيسها راشد الغنوشي.وأضافت ان الغنوشي يعجبها لأنه “مثقف” حسب قولها.وقالت ” في مخي ولباسي مش نهضاوية لكن النهضة تعجبني في حاجات أخرى”.وعن التصويت للحركة أفادت أنها لا تصوّت إلا لنفسها.