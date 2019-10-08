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مريم الدباغ: انا نهضاوية و يعجبني الغنوشي

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - قالت الكرونيكوز في قناة الحوار التونسي مريم الدبّاغ إنها معجبة بحركة النهضة وبرئيسها راشد الغنوشي.
وأضافت ان الغنوشي يعجبها لأنه “مثقف” حسب قولها.
وقالت ” في مخي ولباسي مش نهضاوية لكن النهضة تعجبني في حاجات أخرى”.
وعن التصويت للحركة أفادت أنها لا تصوّت إلا لنفسها.



  
  
     
  
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