حزب الرحمة يعلن فوزه ب 5 مقاعد في الانتخابات التشريعية

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - أعلن حزب الرحمة انتصاره ب 5 مقاعد من 9 قائمات في الانتخابات التشريعية.
مؤسس حزب الرحمة هو الشيخ سعيد الجزيري أحد مؤسسي اذاعة القرأن الكريم بتونس.
اقرأ أيضا: سعيد الجزيري يجيب المشاهدين عن يوم الحساب وعدم التساوي بين العباد
مؤسس حزب الرحمة هو الشيخ سعيد الجزيري أحد مؤسسي اذاعة القرأن الكريم بتونس.
اقرأ أيضا: سعيد الجزيري يجيب المشاهدين عن يوم الحساب وعدم التساوي بين العباد
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Par:karimyousef (France )
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