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حزب الرحمة يعلن فوزه ب 5 مقاعد في الانتخابات التشريعية

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - أعلن حزب الرحمة انتصاره ب 5 مقاعد من 9 قائمات في الانتخابات التشريعية.
مؤسس حزب الرحمة هو الشيخ سعيد الجزيري أحد مؤسسي اذاعة القرأن الكريم بتونس.

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1 de 1 commentaires pour l'article 190575

Sly  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 21h 13m |           
حزب الرحمة متاع الشيخ سعيد الجزيري جاب خمسة مقاعد ، أكثر من النداء والبديل والجبهة مجتمعين ...
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