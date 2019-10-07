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ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - قدم ياسين ابراهيم ليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 استقالته من رئاسة حزب آفاق تونس كما أكدت ريم محجوب مساء الاثنين في تصريح تلفزي.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190571

Hassen  ()  |Lundi 07 Octobre 2019 à 21h 00m |           
Enfin, il a fallu plusieurs gifles pour que cette marionnette comprenne que les tunisiens rejettent à jamais ces faux jetons

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 20h 53m |           
الموقف السليم هو حل الحزب لأن صلوحيته إنتهت وحتى فرنسا قامت بتعريضه بعيش تراس .

Zeitounien  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 20h 50m |           
لقد ترك أعماله بالخارج وهاجر إلى تونس من أجل محاربة الإسلام.



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