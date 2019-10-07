Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - قدم ياسين ابراهيم ليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 استقالته من رئاسة حزب آفاق تونس كما أكدت ريم محجوب مساء الاثنين في تصريح تلفزي.
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Par:Hassen ( )
Sur: ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس