ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس

Lundi 07 Octobre 2019



باب نات

- قدم ياسين ابراهيم ليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 استقالته من رئاسة حزب آفاق تونس كما أكدت ريم محجوب مساء الاثنين في تصريح تلفزي.