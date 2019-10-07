رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات: تونس نموذج ناجح في الديمقراطية في شمال افريقيا الشرق الاوسط

Lundi 07 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الذي يترأسه "فابيو ماسيمو كاستالدو".وفي تصريح صحفي اكد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لملاحظة الانتخابات فابيو ماسيمو كاستالو ان هذا اللقاء كان فرصة هامة للتاكيد على تجذر العلاقات التي تجمع تونس بالاتحاد الاوروبي وعلى ان تونس هي شريك اساسي واستراتيجي هذا البلد الذي يمثل نموذجا ناجحا في الديمقراطية في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط.ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, نوّه رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بنجاح الانتخابات التشريعية معتبرا ان الاعلام والحملات الانتخابية التزمت بالضوابط المطلوبة وجل الملاحظين توقفوا على حسن سير العملية الانتخابية مضيفا بانه هناك بعض النقاط التي يجب العمل على تحسينها وتنظيمها لعل من اهمها مسالة تمويل الأحزاب.واكد فابيو ماسيمو كاستالو الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس البرلمان الاوروبي بان هذه المحادثة مثلت فرصة هامة للحديث حول الإطار الاقليمي خاصة الوضع في ليبيا الذي يؤثر على تونس والاتحاد الأوروبي وحول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر تونس وانتظارات الشباب التونسي خاصة بعد الثورة.وخلص فابيو ماسيمو كاستالو الى القول بأن المحادثة مع رئيس الحكومة كانت بناءة خاصة بحضور 3 برلمانيين من البرلمان الأوروبي للدفع نحو تعاون أفضل مع تونس.