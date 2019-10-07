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الهايكا: تسليط خطية مالية على قناة الزيتونة

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية غير الحاصلة على اجازة “الزيتونة” قدرها ثلاثون ألف دينار (30.000 د) من أجل التعليق على نتائج سبر آراء في حلقة 26 سبتمبر 2019 من برنامج “الحصاد السياسي”.




  
  
     
  
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