الأوضاع العامة بالبلاد ومستجدّات المسار الانتخابي محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واستعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد ومستجدّات المسار الانتخابي في ضوء تقدّم عمليات فرز نتائج الانتخابات التشريعية والاستعدادات لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
واستعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد ومستجدّات المسار الانتخابي في ضوء تقدّم عمليات فرز نتائج الانتخابات التشريعية والاستعدادات لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
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Par:mandhouj (France )
Sur: آمرود تنشر توزيع المقاعد في البرلمان حسب الدوائر