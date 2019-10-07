القضاء يتخذ جملة من الاجراءات في قضية المعارض صالح بن يوسف

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - باشرت صباح اليوم الاثنين هيئة الدائرة المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية عدد 10 المتعلقة باغتيال المعارض صالح بن يوسف بالمانيا سنة 1961 بعد اطلاق النار عليه في نزل بمدينة فرونكفورد الالمانية بعد أن كان هناك رفقة زوجته وطفليه...
وبالمناداة على ابن صالح بن يوسف لطفي لن يوسف حضر الجلسة وتمسك بتصريحاته السابقة التى ادلى بها مطالبا بكشف حقيقة اغتيال والده ..
المتهمون ..
وبالمناداة الى المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من عبد الله الورداني ومحمد بن خليفة محرز وحميد طرغوت لم يحضر أي منهم كما لم يحضر أي من الشهود الذين وجهت لهم المحكمة في الجلسة الفارطة استدعاءات ..
احالة ملف القضية على القاضي المقرر..
وقررت المحكمة تاخير القضية واحالتها على القاضي المقرر للقيام بجملة من الأعمال التحضرية والمأموريات المتمثلة في جلب وثائق من ارشيف رئاسة الجمهوريةومن ارشيف التلفزة متعلق بخطاب القاه بورقيبة اعترف فيه باغتياله للمعارض صالح بن يوسف...
وحضر المحامي عفيف بن يوسف في حق بقية زملائه من المحامين وفوض التاخير في القضية ..
وبالمناداة على ابن صالح بن يوسف لطفي لن يوسف حضر الجلسة وتمسك بتصريحاته السابقة التى ادلى بها مطالبا بكشف حقيقة اغتيال والده ..
المتهمون ..
وبالمناداة الى المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من عبد الله الورداني ومحمد بن خليفة محرز وحميد طرغوت لم يحضر أي منهم كما لم يحضر أي من الشهود الذين وجهت لهم المحكمة في الجلسة الفارطة استدعاءات ..
احالة ملف القضية على القاضي المقرر..
وقررت المحكمة تاخير القضية واحالتها على القاضي المقرر للقيام بجملة من الأعمال التحضرية والمأموريات المتمثلة في جلب وثائق من ارشيف رئاسة الجمهوريةومن ارشيف التلفزة متعلق بخطاب القاه بورقيبة اعترف فيه باغتياله للمعارض صالح بن يوسف...
وحضر المحامي عفيف بن يوسف في حق بقية زملائه من المحامين وفوض التاخير في القضية ..
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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