آمرود تنشر توزيع المقاعد في البرلمان حسب الدوائر

Lundi 07 Octobre 2019



باب نات

- نشرت مؤسسة ''آمرود" لسبر الآراء، يوم الأحد، توزيع المقاعد حسب الدوائر الـ27 داخل البلاد و ذلك وفق التقديرات الأولية لنتائج الإنتخابات التشريعية لدى الخروج من مراكز الإقتراع.