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آمرود تنشر توزيع المقاعد في البرلمان حسب الدوائر

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - نشرت مؤسسة ''آمرود" لسبر الآراء، يوم الأحد، توزيع المقاعد حسب الدوائر الـ27 داخل البلاد و ذلك وفق التقديرات الأولية لنتائج الإنتخابات التشريعية لدى الخروج من مراكز الإقتراع.
وفي ما يلي عدد المقاعد التي أحرزتها القائمات الحزبية وتوزيعها حسب الدوائر:



  
  
     
  
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