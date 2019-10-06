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رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الإنتخابي

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
باب نات - أدّى رئيس الجمهورية محمد الناصر واجبه الانتخابي عشية الأحد 06 أكتوبر 2019 بمكتب اقتراع بالمدرسة الاعدادية 02 مارس 1934 يضاحية سيدي بو سعيد
وعبر رئيس الدولة في تصريح إعلامي بالمناسبة، عن أمله في أن ترتفع نسبة المشاركة قبل غلق مكاتب الاقتراع نظرا لما تمثّله هذه الانتخابات التشريعية من أهمية كبرى في المسار الديمقراطي في بلادنا



  
  
     
  
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