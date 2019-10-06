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بعد أن اتهمته بالاعتداء على رئيس مكتب اقتراع، اكسبرس أف أم تعتذر من سيف الدين مخلوف

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
باب نات - نشرت اذاعة اكسبرس اف أم الأحد 6 أكتوبر نص اعتذار لرئيس قائمة ائتلاف الكرامة في دائرة تونس 1 سيف الدين مخلوف بعد أن نشرت خبرا مفاده أن الأخير قام بالاعتداء ماديا على رئيس مكتب الاقتراع بمنطقة باب الجديد بالعاصمة وأن محضر أمني حرر في الغرض.

ونشر سيف الدين مخلوف توضيحا بشأن ما نشرته اذاعة اكسبرس أف أم.



  
  
     
  
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