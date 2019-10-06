فيديو اليوم: كبار السن يتسابقون الى مراكز الاقتراع

Dimanche 06 Octobre 2019



باب نات

- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال فتح مكاتب الاقتراع يشهد سباقا لكبار السن للأدلاء بأصواتهم و القيام بواجبهم الانتخابي.ولم يمنعهم تقدمهم في السن و لا ظروفهم الصحية من القدوم الى مراكز الاقتراع و الادلاء باصواتهم للانتخابات التشريعية.وإنطلقت صباح الاحد عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا و ستتواصل الى غاية الساعة السادسة مساءا.