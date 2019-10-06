فيديو اليوم: كبار السن يتسابقون الى مراكز الاقتراع

Dimanche 06 Octobre 2019
باب نات - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال فتح مكاتب الاقتراع يشهد سباقا لكبار السن للأدلاء بأصواتهم و القيام بواجبهم الانتخابي.
ولم يمنعهم تقدمهم في السن و لا ظروفهم الصحية من القدوم الى مراكز الاقتراع و الادلاء باصواتهم للانتخابات التشريعية.
وإنطلقت صباح الاحد عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا و ستتواصل الى غاية الساعة السادسة مساءا.
ولم يمنعهم تقدمهم في السن و لا ظروفهم الصحية من القدوم الى مراكز الاقتراع و الادلاء باصواتهم للانتخابات التشريعية.
وإنطلقت صباح الاحد عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا و ستتواصل الى غاية الساعة السادسة مساءا.
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Par:mnasser57 (Austria )
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