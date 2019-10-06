وزارة الداخلية تنفي تعرض مركز الأمن بأكودة إلى اعتداء إرهابي

Dimanche 06 Octobre 2019



باب نات

- نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أصدرته في ساعة متأخرة من ليلة أمس تعرض مركز الأمن الوطني بأكودة إلى إعتداء إرهابي بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف).وأوضحت الداخلية أن ما جد أمام المركز المذكور يتمثل في إقدام شخص على سكب كمية من البنزين على الباب الرئيسي لهذا المقر الأمني وإضرام النار فيه، مبينة أنه لم تسفر هذه العملية على أية اضرار بشرية أو مادية.وقالت الوزارة إنه بالاعتماد على كاميرات المراقبة المثبتة بالواجهة الأمامية للمركز تم تحديد هوية هذا الطرف والقيام بعمليات تمشيط أسفرت عن إيقافه في ظرف وجيز.وكشفت أن هذا الشخص من مواليد سنة 1992 ويعمل كأجير دهان ومعروف بمعاقرته للخمر بصفة يومية ومتواصلة وباستنطاقه أفاد وأنه أقدم على هذا العمل كردة فعل على قيام دورية أمنية بإخضاعه لمراقبة ترتيبية عادية تندرج في إطار حفظ الأمن العام وهو ما ينفي على ما قام به كل صبغة ارهابية مثلما تم تداوله.وأشارت إلى أن هذا المركز يعمل كمركز حجابة ويقدم خدماته في حدود التوقيت الإداري فقط.