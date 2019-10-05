المكنين – إلقاء القبض على شخص وحجز كمية من المخدرات

Samedi 05 Octobre 2019
باب نات - تمكنت اليوم 05 أكتوبر 2019 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير المكلفة بتأمين المؤسسات التربوية من ضبط شخص بمحيط أحد المعاهد.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تم حجز لديه كمية من مخدر القنب الهندي "الزطلة" الذي صرح أنه كان ينوي ترويج الكمية المخدرة في صفوف التلاميذ.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الشرطة العدلية بالمكنين بالإحتفاظ به وإدراج شخص آخر بالتفتيش شملته الأبحاث وإتخاذ الاجراءات القانونية الازمة في شأنه.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تم حجز لديه كمية من مخدر القنب الهندي "الزطلة" الذي صرح أنه كان ينوي ترويج الكمية المخدرة في صفوف التلاميذ.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الشرطة العدلية بالمكنين بالإحتفاظ به وإدراج شخص آخر بالتفتيش شملته الأبحاث وإتخاذ الاجراءات القانونية الازمة في شأنه.
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Par:mandhouj (France )
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