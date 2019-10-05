انطلاق فترة الصمت الانتخابي للتشريعية

Samedi 05 Octobre 2019



باب نات

- مع منتصف ليلة اليوم الجمعة تنتهي مرحلة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، بعد أن كانت قد انطلقت داخل تونس يوم 14 سبتمبر الماضي لتدخل العملية الانتخابية منعرج الصمت الانتخابي الذي يتواصل كامل يوم السبت، أي يوما قبل انطلاق الاقتراع داخل البلاد، الذي يتزامن مع 6 أكتوبر 2019.عملية الاقتراع خارج البلاد التونسية انطلقت الخميس على الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت تونس، إذ تم فتح أبواب أول مكتب اقتراع في سيدني (أستراليا)، وسيواصل التونسيون المقيمون بالخارج في مختلف القارات التصويت الى غاية يوم الأحد في الست دوائر التي تم وضعها بالخارج.