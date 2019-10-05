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انطلاق فترة الصمت الانتخابي للتشريعية

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
باب نات - مع منتصف ليلة اليوم الجمعة تنتهي مرحلة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، بعد أن كانت قد انطلقت داخل تونس يوم 14 سبتمبر الماضي لتدخل العملية الانتخابية منعرج الصمت الانتخابي الذي يتواصل كامل يوم السبت، أي يوما قبل انطلاق الاقتراع داخل البلاد، الذي يتزامن مع 6 أكتوبر 2019.

عملية الاقتراع خارج البلاد التونسية انطلقت الخميس على الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت تونس، إذ تم فتح أبواب أول مكتب اقتراع في سيدني (أستراليا)، وسيواصل التونسيون المقيمون بالخارج في مختلف القارات التصويت الى غاية يوم الأحد في الست دوائر التي تم وضعها بالخارج.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190455

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Samedi 05 Octobre 2019 à 07h 32m |           
تونس مهددة اليوم من طرف المافيوزيين والصبايحية المتصهينين والخونة المستعدّين لبيع انفسهم و بلادهم ومستقبلها من أجل مآل اجلاف الصحراء..تونس في خطر...خطر....خطر ...خطر....يمكن لنا جميعا انقاذ بلادنا وعدم التصويت لهؤلاء،يجب علينا أن لا نصوت لهم وان لا نشتّت اصواتنا



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