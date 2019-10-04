الصحبي سمارة لحاتم المليكي: قلب تونس عصابة و تترهدن علينا وكمال اللطيف وراء الاغتيالات

Vendredi 04 Octobre 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي الصحبي بن عمارة في مداخلة على قناة التاسعة ان حزب قلب تونس مجرد عضابة وليس حزب سياسي مضيفا " كمال اللطيف هو من يقوم بمحاولات ضرب النظام الديمقراطي في تونس.وقال الصحبي بن عمارة" كمال اللطيف وراء عمليات الاغتيال في تونس واعتقد انه سيستهدفني بالرصاص بعد فضحه.وتابع الصحبي بن عمارة " نبيل القروي يستهلك المخدرات "وموشم في ظهرو" وهو افسد سياسي عرفته تونس مضيفا " صديقه كمال اللطيف وراء جرائم التعذيب في اقبية الداخلية.وتابع الصحبي بن عمارة " الشباب التونسي سيقف لكم بالمرصاد..".