الصحبي سمارة لحاتم المليكي: قلب تونس عصابة و تترهدن علينا وكمال اللطيف وراء الاغتيالات

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - قال الناشط السياسي الصحبي بن عمارة في مداخلة على قناة التاسعة ان حزب قلب تونس مجرد عضابة وليس حزب سياسي مضيفا " كمال اللطيف هو من يقوم بمحاولات ضرب النظام الديمقراطي في تونس.
وقال الصحبي بن عمارة" كمال اللطيف وراء عمليات الاغتيال في تونس واعتقد انه سيستهدفني بالرصاص بعد فضحه.
وتابع الصحبي بن عمارة " نبيل القروي يستهلك المخدرات "وموشم في ظهرو" وهو افسد سياسي عرفته تونس مضيفا " صديقه كمال اللطيف وراء جرائم التعذيب في اقبية الداخلية.
وتابع الصحبي بن عمارة " الشباب التونسي سيقف لكم بالمرصاد..".
وقال الصحبي بن عمارة" كمال اللطيف وراء عمليات الاغتيال في تونس واعتقد انه سيستهدفني بالرصاص بعد فضحه.
وتابع الصحبي بن عمارة " نبيل القروي يستهلك المخدرات "وموشم في ظهرو" وهو افسد سياسي عرفته تونس مضيفا " صديقه كمال اللطيف وراء جرائم التعذيب في اقبية الداخلية.
وتابع الصحبي بن عمارة " الشباب التونسي سيقف لكم بالمرصاد..".
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Par:essoltan (France )
Sur: القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتعهد بشكاية التيار الديمقراطي، حول وثائق تعاقد نبيل القروى وعيش تونسي والنهضة مع شركات اشهار ووساطة اجنبية