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الناصر يؤكد على ''ضرورة تلافي كل ما من شأنه التشكيك في مسار تونس ومستقبلها''

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أكد رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، على" ضرورة تلافي كل ما من شأنه التشكيك في مسار تونس ومستقبلها في هذه الفترة"، قائلا مشددا على أن الواجب يقتضي اليوم مواصلة السير وإنجاح المسيرة الديمقراطية وتجاوز الوضع الظرفي الصعب الذي تعيشه البلاد.

وشدد الناصر في كلمة توجه بها مساء اليوم الجمعة إلى الشعب التونسي، بمناسبة الإنتخابات التشريعية والرئاسية، على أن "تونس دولة قائمة وموجودة وتتوفر على مؤسسات قادرة على فرض تطبيق القانون وحماية المواطنين والمواطنات، داعيا "المتنافسين، إلى "ترك مجال للصلح بعد الإنتخابات وإيجاد فرصة للبناء المشترك".
كما توجه بالدعوة إلى عموم التونسيين والتونسيات، للمشاركة في المحطات الإنتخابية المقبلة بكثافة، معتبرا أن "تونس في حاجة إلى كافة أبنائها وبناتها، وأن التغيير رهين مشاركة جماعية مكثفة".


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190416

Mandhouj  (France)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 18h 02m |           
قضاءنا مستقل أو لا يكون . و من استعمل المال الفاسد أو المقرونة لشراء الذمم و أصوات الناخبين، يجب أن يحاسب. و ليس هناك أي مجاملة. قمنا بثورة ليسود القانون و ليس شيء آخر.

Nouri  (Belgium)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 17h 40m |           
المحاولة الاخيرة من محمد الناصر للضغط على القضاء، ما هذا هل لنجدة نبيل القروي ام لنجدة نداء تونس ؟



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