الناصر يؤكد على ''ضرورة تلافي كل ما من شأنه التشكيك في مسار تونس ومستقبلها''

Vendredi 04 Octobre 2019



أكد رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، على" ضرورة تلافي كل ما من شأنه التشكيك في مسار تونس ومستقبلها في هذه الفترة"، قائلا مشددا على أن الواجب يقتضي اليوم مواصلة السير وإنجاح المسيرة الديمقراطية وتجاوز الوضع الظرفي الصعب الذي تعيشه البلاد.وشدد الناصر في كلمة توجه بها مساء اليوم الجمعة إلى الشعب التونسي، بمناسبة الإنتخابات التشريعية والرئاسية، على أن "تونس دولة قائمة وموجودة وتتوفر على مؤسسات قادرة على فرض تطبيق القانون وحماية المواطنين والمواطنات، داعيا "المتنافسين، إلى "ترك مجال للصلح بعد الإنتخابات وإيجاد فرصة للبناء المشترك".كما توجه بالدعوة إلى عموم التونسيين والتونسيات، للمشاركة في المحطات الإنتخابية المقبلة بكثافة، معتبرا أن "تونس في حاجة إلى كافة أبنائها وبناتها، وأن التغيير رهين مشاركة جماعية مكثفة".