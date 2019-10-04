قدماء الأمنيين يدعمون ترشح العقيد القلمامي للبرلمان

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - بعد النداء الذي توجهت به جمعية امل واستشراف التي يترأسها الناشط في المجتمع المدني عبد المجيد البلومي ، استدعت جمعية قدماء وحدات التدخل العقيد لطفي القلمامي المترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة اريانة وذلك للاستماع الي برنامجه الانتخابي بحضور عديد المنخرطين من المتقاعدين .
وقد جاء في الصفحة الرسمية لكلا الجمعيتين ان المنخرطين يساندون بقوة فكرة ترشح احد القيادات الامنية التي تحظي بسمعة طيبة في الاوساط الامنية فضلا عن الكفاءة التي يتميز بها المترشح وهو دعم كبير من شريحة المتقاعدين التي تعد بالالاف باعتبار ان برنامج حملة المترشح يدرج محور المتقاعدين كاحدى اولوياته ويامل الأمنيون المتقاعدون بعد ان حرم القانون الانتخابي زملائهم المباشرين من هذا الحق ولا يشمل الا المتقاعدين وعائلاتهم حتي يكون للمترشح حضور فاعل في المجلس النيابي القادم لتمرير مشاريع القوانين المعطلة كتجريم الاعتداء علي الأمنيين وعائلاتهم والذي يدعمه المترشح ضمن أولوياته في برنامجه الانتخابي عن دائرة اريانة ضمن قائمة ائتلافية مستقلة تحمل الرقم 40 وتحمل اسم "كلنا للوطن" .
وقد جاء في الصفحة الرسمية لكلا الجمعيتين ان المنخرطين يساندون بقوة فكرة ترشح احد القيادات الامنية التي تحظي بسمعة طيبة في الاوساط الامنية فضلا عن الكفاءة التي يتميز بها المترشح وهو دعم كبير من شريحة المتقاعدين التي تعد بالالاف باعتبار ان برنامج حملة المترشح يدرج محور المتقاعدين كاحدى اولوياته ويامل الأمنيون المتقاعدون بعد ان حرم القانون الانتخابي زملائهم المباشرين من هذا الحق ولا يشمل الا المتقاعدين وعائلاتهم حتي يكون للمترشح حضور فاعل في المجلس النيابي القادم لتمرير مشاريع القوانين المعطلة كتجريم الاعتداء علي الأمنيين وعائلاتهم والذي يدعمه المترشح ضمن أولوياته في برنامجه الانتخابي عن دائرة اريانة ضمن قائمة ائتلافية مستقلة تحمل الرقم 40 وتحمل اسم "كلنا للوطن" .
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