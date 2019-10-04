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في تصريح سابق... خليفة بن سالم يكشف أن نبيل القروي كان يستعد لاجراء لقاءات بكبار المسؤولين في واشنطن و موسكو

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الجمعة 4 أكتوبر تداول مقطع فيديو تضمن تعليقا لـ”الكرونيكير” القار بقناة “نسمة” خليفة بن سالم يوم إيقاف نبيل القروي، يؤكد فيه تقدّم القروي بطلب رفع تحجير السفر بهدف التحول الى الخارج وملاقاة شخصيات من أعلى مستوى في واشنطن ولندن وموسكو.

وأشار رواد الفايسبوك، إلى أن هذا التصريح، اعتراف بصحة الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، والتي تفيد بإبرام عقد بين القروي وشركة “لوبيينغ” كندية يملكها اسرائيلي ، بقيمة مليون دولار من أجل تنظيم لقاءات مع رئيسي أمريكا ترامب وروسيا بوتين وغيرهما، خاصة وأن حملة القروي نفت أمس صحة هذا العقد.



  
  
     
  
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