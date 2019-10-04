مستشفى سهلول : 4 عمليات زرع كلى ناجحة في ظرف قياسي

Vendredi 04 Octobre 2019



باب نات

- تمكنت الفرق الطبية بمستشفى سهلول بسوسة من تحقيق نجاحات جديدة في ظرف قياسي وذلك بتوصّلها إلى القيام بأربع عمليّات زرع كلى، إثنتان منها من متبرّع حيّ خلال العشرة أيام الأخيرة.ووفق بلاغ لوزارة الصحة أمكن تحقيق هذا النجاح الطبي الباهر بفضل تظافر جهود مختلف الأطراف المتدخّلة التي تسعى إلى النهوض بقطاع زرع الأعضاء بتونس وتمكين المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي من العيش في ظروف صحيّة أفضل.